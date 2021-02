[VIDEO] Un hombre golpea a una abuelita en Tlalpan; vecinos denuncian

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales se viralizó un video en el que se pudo ver a un hombre golpeando a una abuelita en la alcaldía Tlalpan.

Ante las denuncias de los vecinos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya comenzó una investigación.

Los hechos ocurrieron en Fuentes Brotantes, en la colonia La Fama, Tlalpan. El video donde se aprecia que la mujer de la tercera edad es golpeada, fue compartido por una mujer.

Gracias a este video, los vecinos acudieron a la casa donde vivía la mujer, no obstante, llegó una persona que se identificó como su nieta y se la llevó de ahí.

“Yo no estuve presente. Desconozco (quién fue). No cuento con evidencias, no estuve presente el día de los hechos. No vivo aquí. Ahorita me llevo a mi abuelita. […] Si yo hubiera visto, yo hubiera intervenido. No estuve presente. Me comentaron de ese video, me hablaron por teléfono y vine por mi abuelita”, afirmó la mujer.