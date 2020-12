[VIDEO] Un hombre expone la infidelidad de su esposa en pleno baby shower

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre expuso la infidelidad de su esposa en la celebración del baby shower.

Mostró a los asistentes un video donde la sorprendió con su “mejor amigo” siéndole infiel.

En el video compartido en TikTok, se puede ver a la pareja festejando su baby shower con todos los invitados.

Aparentemente todo iba de maravilla hasta que el hombre revela que con un examen de laboratorio que él no puede tener hijos.

“Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, dijo el hombre en medio de la celebración.