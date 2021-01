[VIDEO] Un hombre arriesga su vida para salvar a un perro en una presa

SUDÁFRICA.- Un jardinero arriesgó su vida para salvar a un perrito que fue arrastrado por la fuerte corriente de una represa en Sudáfrica.

Este hecho ocurridos el pasado 16 de enero en Bell Park Dam, en la provincia de KwaZulu-Natal, fueron grabados por un testigo.

En las imágenes se puedo observar como el perro, de nombre Scamp, intentaba seguir a su dueño a través de la presa, cuando es arrastrado por el agua.

La corriente jaló al canino hacia la pendiente de cemento en donde se generan los rápidos, unos metros más abajo.

Tras desaparecer en varias ocasiones bajo la corriente, el asustado animal, logra trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo.

Gracias a la intervención James Stewart, de 65 años, y su esposa Stella, quienes se encontraban dando un paseo por la zona, el animal pudo salvar su vida.

Stella capturó el momento, video que se viralizó en las redes sociales tras registrar el momento exacto en el que Scamp cae al agua y es rescatado.

Al ver a la mascota en peligro, el jardinero corrió hasta su casa para buscar una cuerda con la cual intentar sacar al perrito.

Fue en ese momento que el jardinero de nombre Amos Ndlovu se ofreció a adentrarse en el agua para salvar al canino.

Con la cuerda fuera atada a su cuerpo, Amos se arrojó al agua y se acercó con cuidado hasta la roca donde Scamp estaba atrapado.

Tras ganarse la confianza del canino, lo tomó con fuerza y regresó con él hasta la orilla.

“Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua”, narró este gran héroe que arriesga su propia integridad para salvar a este peculiar perro.