[VIDEO] Se viralizan gato y perro que intentan atrapar a rata gigante

A través de redes sociales fue difundido un video que se ha viralizado debido a su contendido.

Se trata de la pelea de un gato y un perro contra una rata gigante que no muestra temor alguno por el felino y el canino.

En las imágenes se observa como la rata, que tiene el tamaño de un conejo, salta varios centímetros para intimidar a sus oponentes.

El gato es asustado por esto y sale corriendo mientras que el perro va tras la rata que no muestra tener miedo.

La pelea continúa entre ambos, pero el perro no logra derrotar a la gigantesca rata que salta y corre para evitar ser atrapada.

Atleast am not alone even dogs n cats fear rats 😂pic.twitter.com/5I1xzNkjCP

— 𝗘𝐛𝐲𝐞𝐧𝐬𝐢 𝗡’𝐨𝐦𝐮𝐬𝐡𝐞𝐧𝐲𝐢 😎 (@KanunguPrince26) October 24, 2019