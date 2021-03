[VIDEO] Sacerdote causa polémica por cuestionar el uso del cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de todas las muertes que ha causado la pandemia, aún hay personas que siguen sin creer en el Covid-19; otros más prefieren tener fe en lugar de cuidarse.

Recientemente se viralizó un video de un sacerdote que asegura que los cubrebocas son de poca importancia e incluso, les prohíbe usarlos a los creyentes.

Esta situación ocurrió en Honduras, en el municipio de Corquín.

De la misma manera, el sacerdote arrancó la mascarilla de otro asistente, mientras argumentaba que los cubrebocas “son un negocio”; también reveló que prohibiría la entrada a misa a las personas que trajeran uno puesto.

“Mire yo cómo ando, ve. Quítesela, vámonos libres, descubrámonos. No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas”, continuaba diciendo el sacerdote Rolando Peña.