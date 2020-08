[VIDEO] ¡Rompe récord! Niña de Canadá arma 30 cubos rubik mientras hace hula-hula

CANADÁ.- Sankavi Rathan de 11 años de edad, rompió récord Guinness al armar 30 cubos Rubik con una mano, haciendo hula-hula.

This Ontario girl wanted to cure her pandemic boredom and beat the world record for the most Rubik's Cubes solved one-handed while hula hooping. #TheMoment pic.twitter.com/HCjXYxsEM1

La pequeña realizó este récord en aproximadamente una hora, por lo que sorprendió a más de uno de los presentes.

Cabe destacar que el 1 de agosto, Sankavi logró resolver 25 cubos con tan sólo la mano izquierda. Su padre, contó que su hija nació con una lesión en el plexo branquial de su mano derecha lo que no le permite tener movilidad.

Debido a la pandemia del Covid-19, la menor dejó de ir a la escuela y aprovechó su tiempo libre para empezar este nuevo pasatiempo, además de ver videos y leer libros.

Congratulations 🥳 to 11 year old Sankavi Rathan who just broke the Guinness world record for solving the most Rubik’s Cubes ( 30 ) with one hand while Hula Hooping,, Mississauga is proud of you 👍 pic.twitter.com/VlhgOxqx9k

— Ron Starr (@RonStarr6) August 1, 2020