[VIDEO] Rescatan a excursionista, tras cinco horas de haber caído en acantilado

ESTADOS UNIDOS.- Personal del Departamento de Bomberos rescató a un excursionista, tras cinco horas de haber caído a un acantilado en Hell Canyon, cerca de Salt Lake City, Utah.

Según un informe del Departamento de Bomberos, el sujeto se ejercitaba en el lugar, cuando se acercó a las orillas del acantilado, en ese momento se resquebrajó un pedazo de tierra lo que provocó que cayera más de 30 metros.

Turistas que pasaban por el lugar escucharon los gritos de auxilio del hombre, de 29 años, quien tenía cinco horas esperando que lo rescataran.

De inmediato los visitantes localizaron al cuerpo de rescate de Hell Canyon a quien avisaron de la situación del hombre.

Al lugar llegó personal del Departamento de Bomberos de Salt Lake City; tras encontrar al hombre informaron que, debido al impacto al caer, tenía varias lesiones en gran parte de su cuerpo.

Here you can see crews lowering the man down the cliff side. pic.twitter.com/obxq3FqZB1

— Salt Lake City Fire Department (@slcfire) December 27, 2020