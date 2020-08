[VIDEO] Puerquitos salvan a pez empujándolo al agua

INDIA.- Un video se hizo viral donde muestran a varios puerquitos empujando a un pez al agua para que pudiera salvarse.

El video fue compartido por un funcionario del Servicio Forestal de la India, en el se puede ver que un pez esta fuera del agua, por lo que los puerquitos tratan de regresarlo.

Rápidamente esta acción se viralizó en redes, donde comentaban que los puerquitos mostraban su ayuda y solidaridad con el pez.

Al momento el video tiene más de 48 mil reproducciones.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020