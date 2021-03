[VIDEO] Presenta Microsoft una plataforma para realizar llamadas a través de hologramas

ESTADOS UNIDOS.- Este martes, Microsoft presentó su nueva plataforma llamada Mesh, con la que pretenden se puedan realizar llamadas a través de hologramas.

Dicha plataforma permite que las personas que están en distintos puntos puedan acercarse virtualmente en forma de holograma con su aspecto físico.

Ofrece una interfaz que se encuentra entre la realidad aumentada y la virtual, por ello Microsoft la bautizó como ‘realidad mixta‘ y está construida sobre el servicio de computación en una nube de la compañía Azure.

El socio técnico de Microsoft, Alex Kipman, se presentó en forma de holograma para dar a conocer a Mish durante la conferencia de desarrolladores Ignite de la compañía.

Kipman explicó que esta plataforma estará disponible tanto en los dispositivos de realidad aumentada de Microsoft, los HoloLens 2; como en ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y cascos de realidad virtual de otras marcas.

Por su parte, la empresa de Redmond aseguró que en el futuro integrará Mesh a sus servicios para las empresas Teams y Dynamics 365.

Esto con el fin de que la plataforma se pueda utilizar para el trabajo remoto.

Introducing Microsoft Mesh.

It enables presence and shared experiences from anywhere – across devices – through mixed reality applications. #MSIgnite pic.twitter.com/xbyO6trHdS

— Microsoft (@Microsoft) March 2, 2021