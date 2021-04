[VIDEO] ‘Polleros’ lanzan a niñas por encima de un muro de 4 metros para cruzar la frontera

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez hay más niños buscando “el sueño americano” en solitario, y, de igual manera, cada vez son peores las condiciones para los infantes; se viralizó un video en donde se ve cómo dos ‘polleros’ lanzan desde una valla de 4 metros a un par de niñas para luego abandonarlas a su suerte.

Rápidamente, las imágenes causaron gran controversia e indignación entre los internautas; pues en el material se ve cómo crudamente los traficantes abandonan a las pequeñas tras arrojarlas desde el muro fronterizo.

Se presume que los hechos ocurrieron el pasado martes.

La grabación fue captada por unas cámaras de visión infrarroja; se ve a los ‘polleros’ subir a las niñas de 3 y 5 años por el muro y dejarlas caer desde una altura de 4 metros.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021