[VIDEO] Policía arrolla a una multitud en Estados Unidos

WASHINGTON.- En redes sociales circula un video en el que un oficial de policía de Estados Unidos, a bordo de una patrulla, atropella a un multitud de personas en Tacoma una ciudad, en el condado de Pierce, Washington.

Los hechos ocurrieron la noche del 23 de enero cuando un grupo, de alrededor de cien personas, estaba en el lugar.

Según medios locales, la multitud iba a realizar una carrera ilegal, se dice que elementos policíacos llegaron al lugar para dispersar a las personas.

Sin embargo, no lograron su objetivo, al contrario las personas los acorralaron en algunos momentos.

El accidente ocurrió cuando la patrulla se acercó a un cruce, pero la multitud le impidió el paso, recargándose en el vehículo e incluso golpeándolo.

This angle proves that nobody was smashing any windows or attacking the cop in any significant way. Also, there was nobody behind the car, so they could have backed up, but intentionally chose to go forwards instead. #Tacoma #TacomaPD #TacomaPolice pic.twitter.com/NYDjvIWWX1

— mr. basic 🔥 (99%) (@misterbasic) January 24, 2021