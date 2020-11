[VIDEO] ¡Polémica! Jugador manosea las partes íntimas de su rival

INGLATERRA.- Un jugador identificado como Darnell Fisher tocó las partes íntimas del mediocampista Callum Paterson en lo que parece un saludo.

Esto sucedió en la Segunda División del futbol de Inglaterra en un duelo entre el Preston North End y el Sheffield Wednesday.

What is going on here??? Darnell Fisher staying touch tight. pic.twitter.com/LHOM949G5P

— Ollie Kay (@ActualOllieKay) November 22, 2020