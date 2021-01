[VIDEO] Pide perdón oftalmólogo que recibió vacuna anticovid y se fue de fiesta

CIUDAD DE MÉXICO.- El oftalmólogo Alejandro Silva, tras ser vacunado contra el Covid-19, a pesar de no ser médico de primera línea, fue captado en plena fiesta con sus amigos en la playa.

Las criticas inundaron las redes sociales pero el especialista, reapareció en un video para pedir disculpas por su comportamiento poco responsable.

También pidió disculpas a los médicos que combaten contra el Covid-19. Además, expresó que siente un profundo respeto por ellos.

View this post on Instagram

Asimismo, aceptó que ante la ola de señalamientos no estaba preparado para afrontar la situación. Compartió que se tomó un tiempo alejado de las redes para reflexionar sobre lo sucedido.

“Yo no soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación que se viralizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidiar con todos mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso de las redes sociales para poder asimilarlo y sobre todo, para poder reflexionar”, concluyó.