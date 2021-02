[VIDEO] Perro sobrevive al ataque de un leopardo; quedaron atrapados en un baño

INDIA.- Un perro se salvó del ataque de un leopardo luego de que se refugiara en un baño y ambos quedaran atrapados; sorprendentemente, luego de varias horas juntos, el felino no atacó al can.

El leopardo comenzó a perseguir a un perro callejero para devorarlo, sin embargo, después de varios minutos, los dos quedaron atrapados dentro de un baño, donde pasaron más de siete horas.

This photo was taken from outside through a gap in the window. It is a leopard and a dog stuck together since this morning inside the toilet of a house in Kadaba, Dakshina Kannada district. I am told the leopard escaped at 2 pm and the dog is alive! pic.twitter.com/hgjJhaXW03 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

A pesar de que pareciera que el felino devoraría al canino, ambos se distanciaron y no se hicieron ningún daño.

Testigos y habitantes de la aldea de Bilinele, en India, constataron como los animales se encontraban en diferentes esquinas sin realizar movimientos agresivos.

Sin embargo, detallaron que el perro se encontraba más tenso y asustado.

El dueño de la casa donde se encerraron los animales, relató que cuando los vio entrar cerró la puerta del baño, atrapando al perro con el leopardo.

Sharing a video I received from the spot. After the leopard and dog were spotted inside the toilet in the morning, curious passers-by joined forest department officials to figure out how to catch the leopard and release it to the forest. pic.twitter.com/9dLzlxTUOO — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Dijo que al principio escuchaban los ruidos de los animales, pero que a los pocos minutos hubo silencio absoluto.

Rescatan al perro

Los vecinos del lugar intentaron rescatar al perro y sacar al leopardo del baño.

Rescatistas colocaron una cámara para asegurarse el can se encontraba a salvo.

Para rescatarlo, retiraron el techo del baño y colocaron una malla para intentar atrapar al leopardo.

A plan was hatched to trap the tiger in a net from the top of the toilet. But the leopard proved to be too strong, broke free and ran away. pic.twitter.com/ZFZgtDWkH0 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Pero el felino atacó a las personas y rompió la red, escapando hacía la zona de la selva.

Luego de esto, sacaron al perro del lugar y afortunadamente no tenía ningún rasguño.