[VIDEO] Perrita cava una tumba para enterrar a su cachorro muerto

Aso, tila tumulong sa paglibing sa tuta

TINGNAN: Naantig si Lenny Rose Ellema nang masaksihan ang alagang aso na tila tinulungan siyang ilibing ang namatay nitong tuta noong Setyembre 16 sa Binmaley, Pangasinan.Nang ililibing na ni Ellema ang tuta ng alagang si ‘Bettie’, humiga sa hukay ang aso at tila tinatakpan ang tuta para hindi muna matabunan ng lupa.“I gave her time po for the last na makikita niya anak niya. Tapos kusa na po siyang nagtakip no’n… Iyak po ako nang iyak no’n kasi po ramdam ko ‘yong sakit niya pero no'ng nakita ko po ‘yong [pagtatabon ng lupa], natuwa ako sa kanya na naiiyak, awang-awa lang po ako sa kalagayan niya.”Dagdag ni Ellema, matapos ang libing ay tila ayaw pang iwan ni Bettie ang lugar at napilitan siyang buhatin na ang alaga dahil ginagabi na sila.Paliwanag ng dog trainer at dog behavior expert na si Brad Feliciano, maaaring instinct ang nagtulak sa aso para tabunan ng lupa ang nasawing tuta.“[S]he has to cover the dead puppy because it’s already stinking or about to decompose. This behavior is a way of survival… For protection, for survival, they have to cover all this stinky stuff… they wanna hide their tracks from other predators.” | via Bryan Reyes, ABS-CBN NewsBasahin dito ang paliwanag ng eksperto: https://bit.ly/3imU68a

