[VIDEO] Osa en libertad vive en jaula imaginaria; estuvo 20 años en cautiverio

RUMANÍA.- Ina, una osa que quedó marcada por el trauma de vivir en cautiverio más de 20 años, compartiendo una jaula muy pequeña en el zoológico de Piatra Neamt en Rumanía.

Luego de tantos años de encierro, ahora camina en círculos a pesar de contar con un gran espacio para desplazarse en el santuario de osos Libearty.

Según los medios locales, Ina vivió esas dos décadas en un pequeño recinto que compartía con su hermana. Solamente salían de su jaula una vez a la semana para dar un pequeño paseo.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

— Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 15, 2021