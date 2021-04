[VIDEO] Mujer tose intencionalmente en la cara de otra persona; la condenan a un mes de prisión

ESTADOS UNIDOS.- Sentenciaron a una mujer en Florida a 30 días de prisión luego de toser intencionalmente en la cara de una clienta; los hechos sucedieron en junio del año pasado y la familia continúa sufriendo consecuencias por las acciones de la mujer.

El momento fue captado por la cámara de la afectada; rápidamente se viralizó.

Además de los 30 días en prisión, Debra Hunter debió pagar una multa de 500 dólares, cumplir 6 meses de libertad condicional y asistir a una evaluación de salud mental y manejo de la ira; asimismo, tuvo que cubrir los costos de la prueba Covid-19 de la afectada.

Los hechos sucedieron en una tienda que vende productos de decoración del hogar; la víctima responde al nombre de Heather Sprague, quien dijo al juez haber sufrido momentos de angustia, pues creía haber contraído el Covid-19 tras el percance con Debra.

Afortunadamente para ambas, la prueba de Sprague resultó negativa, pues de otra manera, la condena de Hunter hubiera sido más grave.

Te presentamos el video:

Heather Sprague was in Jacksonville's St. Johns Town Center when she began recording an irate customer who was having a tantrum screaming at staff at Pier 1. The woman, when she noticed she was being recorded, walked up to Sprague and coughed on her.pic.twitter.com/Su9GeL3CDG

— BallerAlert (@balleralert) June 26, 2020