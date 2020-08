[VIDEO] Mujer insulta a hombre latino gritándole “asqueroso perro mexicano”

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer se puso a insultar a un hombre latino que paseaba a su perro, gritándole “asqueroso perro mexicano”.

Esto sucedió en los suburbios de San Francisco, California.

El hombre estaba paseando a su perro, y grabó el momento en el que la mujer comienza a gritarle fuertemente.

Dicha acción fue catalogada como un acto racista, ya que el hombre no hizo absolutamente nada para enfurecer a la mujer.

La cuenta de Twitter @milkteamamacita dio a conocer este hecho publicando:

Hasta el momento se desconoce si se levantó una denuncia por estos hechos.

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T

— taurus queen 🏹 (@milkteamamacita) August 17, 2020