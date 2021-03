[VIDEO] Mujer es arrastrada por un automóvil tras ser asaltada

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales comenzó a circular un video que indigno a muchos estadounidenses pues muestra a una mujer siendo arrastrada por un vehículo.

Y es que la mujer había sido asaltada por el vehículo de unos asaltantes luego de que los criminales la despojaran de su bolso a plena luz del día.

Los hechos tuvieron lugar en las calles de San Francisco, California el pasado domingo; fueron captados por un testigo que grabó el momento exacto con su celular.

En el material audiovisual se logró ver como la mujer fue asaltada y uno de los delincuentes escapa hacia el vehículo. Sin embargo, momentos después es arrastrada por el carro hasta terminar en el suelo.

A woman is punched, kicked & dragged by robbers in this Camry after having her purse snatched near Polk & Bush, per ⁦@SFPD⁩ @SFPDNorthern @sfpdinvestigate, the latest crime in which a victim of Asian descent was attacked. 5:10, 6;20, 7:30 p.m. ⁦@KTVU⁩ ⁦ pic.twitter.com/9HEBV6DU37

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) March 23, 2021