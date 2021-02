[VIDEO] Mujer encuentra decenas de arañas en el cuarto de su hija

AUSTRALIA.- En redes sociales se viralizó un video en el que se puedo ver cómo decenas de arañas de color negro invadieron la habitación de una pequeña niña.

Los hechos sucedieron en Sídney, Australia, el pasado jueves 28 de enero, cuando una madre fue alertada por su hija de la presencia de arañas en su habitación.

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021