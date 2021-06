[VIDEO] Muere de Covid-19 y familiares lanzan su cadáver a un río

INDIA.- Se viralizó en redes un video donde se ve a un par de hombres lanzando al río a una persona fallecida por Covid-19; las crudas imágenes conmocionaron a los internautas, quienes exigen la captura de estas personas.

Los hechos sucedieron en la región de Kotwali en Balrampur, donde la crisis sanitaria por el Covid-19 ha llegado a niveles alarmantes.

En el video, se ve cómo 2 hombres arrojan el cadáver al río, el cual estaba al interior de una bolsa mortuoria; un hombre con un traje de protección especial y su acompañante, aprovechan la lluvia para lanzar al cuerpo desde un puente.

Según medios locales, la policía logró dar con el paradero de los hombres, a quienes identificaron como Sanja Kumar y Manoj Kumar; explicaron que se trataba de un familiar de ambos.

Las investigaciones arrojaron que el cadáver correspondía a una víctima del Covid-19; había ingresado al hospital el pasado 25 de mayo tras dar positivo al virus, luchó varios días contra la enfermedad, sin embargo, perdió la vida a causa de ésta.

Asimismo, las autoridades agregaron que el cuerpo del hombre, identificado como Premnath, fue entregado a sus familiares para que se efectuara la cremación, no obstante, decidieron arrojarlo al río.

Se desconoce el motivo que orilló a los familiares a realizar esta cruda acción; sin embargo, las redes sociales los calificaron de irresponsables por poner en riesgo a todas las personas que usan el agua del río cotidianamente.

India atraviesa una de las peores crisis a nivel mundial provocada por el Covid-19; se han confirmado 329 mil 100 muertes por este virus en el país, aunque expertos en salud consideran que las cifras se encuentran muy por debajo de la realidad.

Además, hace varias semana, se localizaron 70 cadáveres flotando en el río Ganges; se especula que se arrojaron ahí debido a que fue la manera más sencilla de deshacerse de los cuerpos.

U.P: BODY OF A COVID PATIENT THROWN IN RIVER

2 men are seen tinkering the body placed on the edge of a bridge over river Rapti. Patient was admitted to hospital on May 25 & died three days later. The body was handed over to his relatives who dumped it in the river. @AlokReporter pic.twitter.com/3e0MfqT8yj

— Mirror Now (@MirrorNow) May 30, 2021