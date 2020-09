[VIDEO] Mono roba celular para tomarse fotos en Malasia

MALASIA.- Un mono robó un celular en una cabaña y se lo llevó a la selva, momentos después se tomó varias fotos y grabó videos con el dispositivo.

La historia la narró un estudiante malayo de nombre Zackrydz Rodzi, quien dijo que el mono tomó su celular, por lo que salió en busca del objeto.

El estudiante, de apenas 22 años, se adentró en la selva y encontró su dispositivo. De inmediato lo revisó para corroborar que estuviera en buenas condiciones.

Para sorpresa del joven, encontró varias fotografías y videos del carismático mono, que él mismo se tomó mientras tenía en su poder el celular.

Todo comenzó cuando Rodzi llegó a su cabaña dispuesto a dormir, pero no encontró su teléfono, sólo el estuche.

A pesar de que parecía que se trataba de un robo, no había señal del atraco.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY

— z (@Zackrydz) September 13, 2020