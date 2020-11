[VIDEO] Mexicano le vende tamales a policía fronterizo de EU

MÉXICO.- Un video donde un mexicano le vende tamales a un policía en la frontera con Estados Unidos se ha hecho viral.

En el video se puede ver cómo un policía se acerca al muro de la frontera y un joven le pasa unos tamales.

Se puede escuchar como el joven le dice “Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”.

El oficial acepta el tamal y luego de probarlo le da el dinero, luego de esto el joven sigue ofreciendo sus tamales.

Esta acción se hizo sumamente viral, ya que muchos consideran que a pesar de que los divide la frontera, la comida los une.