[VIDEO] Maestra llora en vivo por desinterés en aprender de sus alumnos

PUERTO RICO.- Un maestra no pudo contener el llanto en un video en vivo al platicar el desinterés que tienen en aprender sus alumnos.

La maestra identificada como Frances Sánchez de Puerto Rico, profesora de teatro del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Actualmente, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, las clases en miles de lugares son a través de plataformas en línea, por lo que ha complicado la forma de enseñar y aprender de muchas personas.

Debido a esto, una maestra decidió compartir en una transmisión en vivo su sentir a cerca de la nueva modalidad de clases en línea.

Ahí comentó que tiene alumnos a los que “no les interesa aprender”, ya que no prestan atención en clases o peor aún, no se presentan a ellas.

La maestra estaba visiblemente desesperada ante la falta de compromiso de los jóvenes y al platicar su experiencia no pudo contenerse por lo que rompió en llanto.

“Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto”, comentó.