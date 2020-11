[VIDEO] ¡Lo agarran en la movida!; madre e hija enfrentan a infiel en un camión

NUEVO LEÓN.- Dos mujeres se volvieron virales tras interceptar en el transporte público a un hombre que aparentemente es infiel.

En redes sociales se volvió viral el video de las la madre y su hija cuando increparon al hombre, que siendo cónyuge de una de las mujeres, la abandonó estando embarazada.

El sujeto fue descubierto mientras estaba con su presunta amante en un camión de transporte público.

En el video subido a Twitter, se observa a la hija y la suegra reclamando al acusado la infidelidad, mientras él intentaba proteger a la mujer con la que viajaba.

“Fíjate cómo me dejaste, p… no te duele lo que me hiciste, dime, dime, abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta p…”, reclamó la mujer.