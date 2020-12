[VIDEO] Koala escala árbol de navidad al creer que era uno real

AUSTRALIA.- Un koala fue captado escalando un árbol de navidad de una familia luego de creer que era uno real.

Esto sucedió en una casa de Coromandel Valley, un suburbio en Australia del Sur, donde la familia encontró algo extraño en el árbol navideño.

El perro de la familia se dirigió al árbol y comenzó a olfatearlo mucho, al llegar, notaron que arriba del árbol estaba un pequeño koala.

Sin embargo, el árbol era artificial y tenía decoraciones de navidad, por lo que la familia pensó que el animal se había confundido.

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ

— Matilda Boseley (@MatildaBoseley) December 3, 2020