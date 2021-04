[VIDEO] Joven graduada agradece a su padre por su carrera universitaria; le bolea los zapatos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una joven cautivó a las redes sociales por hacer un hermoso acto de gratitud, pues le agradeció a su padre, quien es bolero, todo el esfuerzo que realizó para que lograra terminar su carrera universitaria en Administración de Empresas; te platicamos el emotivo momento.

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales; en él, se aprecia el momento exacto en que la jovencita sorprende a su papá, mostrando un par de letreros donde describe la historia de sacrificios que llevó a cabo su padre.

La joven se colocó detrás de su papá, él se encontraba realizando su trabajo diario mientras que la chica mostraba los letreros por detrás.

Un cliente, quien estaba en complicidad con la hija, entretenía al bolero para que no sospechara de la presencia de la joven.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. ¡Es Cierto!, nunca ganó mucho dinero , pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada. Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento . Hoy soy licenciada en Administración. Luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos papá”, es lo que dicen los letreros.

Repentinamente, el cliente, que en realidad era el asesor de tesis de la recién graduada, le pidió al bolero que volteara hacia atrás.

Fue cuando el hombre descubrió la sorpresa de su hija.

“Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo no te he boleado los zapatos. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho. Este logro no es sólo mío, gracias por apoyarme”, comenta la joven mientras le limpia los zapatos a su padre.