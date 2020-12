[VIDEO] ¡Increíble! Se incendia el Agua de la llave en China, parecía gasolina

CHINA.- En redes sociales circula un video en el que se puede observar cómo se incendia el agua potable que sale de una llave.

Habitantes de la provincia Liaoning, en China, se asombraron al ver que el agua se podía incendiar, como si se tratara de gasolina o algún otro líquido flamable.

Los medios locales dieron a conocer el video en el que muestran el momento justo en el que una persona acerca un encendedor al grifo y de inmediato arde en llamas.

Videos of flammable tap water in Panjin, NE China's Liaoning have gone viral. The odd scene is caused by natural gas infiltration due to temporary underground water supply system error, which is now shut down. Normal supply has resumed. Further probe will be conducted: local govt pic.twitter.com/a5EOA5SATU

— People's Daily, China (@PDChina) November 24, 2020