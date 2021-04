[VIDEO] Hombre salva a un niño de morir arrollado por un tren

MÉXICO.- Un hombre se convirtió en héroe tras salvar a un niño de morir arrollado luego de caer a las vías de un tren.

El hecho ocurrió el 17 de abril en la ciudad de Vangani, en la India.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando un niño cae a las vías; justo cuando estaba por pasar el tren.

En el video se observa al infante y a su mamá caminando por la estación del tren, cerca del andén; cuando por descuido, éste se resbala.

El infante iba acompañado de su madre, que padece una discapacidad visual, por lo que fue imposible ayudarle.

Gracias a que Mayur Shleke, trabajador de la estación, visualizó el accidente, pudo correr hacia donde se encontraban.

El hombre cargó al niño y ambos se pusieron a salvo; no hubo heridos.

El video ha sido viralizado por Twitter por ministros de la India y cibernautas.

Además, la hazaña heroica de Mayur ha sido elogiada por el Ministro de Ferrocarriles por salvar la vida de otra persona.

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 19, 2021