[VIDEO] Hombre que pide dinero rechaza oferta de empleo ya que “chambear no le place”

COAHUILA.- Captaron a un hombre pidiendo dinero en las calles de esa entidad; al ofrecerle un empelo para que tuviera un ingreso fijo, rechazó la oferta y aseguró que “chambear no me place”.

El video rápidamente se difundió a través de redes sociales, pues las acciones del hombre causaron diferentes sentimientos en los internautas.

Según la descripción del video, el incidente sucedió en la localidad de Sabinas, Coahuila; el hombre aseguró que prefiere seguir pidiendo dinero en las calles, ya que el trabajo no es lo suyo ni le interesa ejercer en algo.

¿De qué se trataba la oferta?

En el video, se ve cómo un conductor le ofrece una oferta de trabajo al hombre, quien asegura que no ha comido.

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?“, se escucha en el clip, cuando el sujeto el pide dinero al automovilista.

“…lo que pasa que yo no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, explica el hombre que pide limosna.

Ante las acciones del video, no tardó en hacerse viral en redes; una gran cantidad de usuarios criticaron al hombre por haber rechazado el empleo.

Sin embargo, hay quienes lejos de juzgar, entienden al sujeto, pues aseguran que su respuesta es debido al entorno y el sistema en el que está inmerso.