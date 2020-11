[VIDEO] Hombre camina sobre cables de luz para conseguir comida para su familia

FILIPINAS.- El video de un hombre caminando sobre cables de luz de la calle para conseguir alimentos para su familia se ha hecho viral, aquí te contamos la historia detrás.

Esto sucedió el pasado 13 de noviembre en la ciudad filipina de Marikia, donde sufrieron graves inundaciones a causa del tifón Vamco.

La historia de este hombre es respecto a esto, junto con su familia se quedaron sin comida tras la inundación, pero sus vecinos les ofrecieron algunos alimentos.

Sin embargo, la única forma de llegar por ellos era cruzando por el cableado de luz.

Brave father tightrope walks on cables to collect food during floods in the #Philippines pic.twitter.com/cX0Wxb39J7

— CGTN (@CGTNOfficial) November 18, 2020