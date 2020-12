[VIDEO] Expulsan a pareja de vuelo; su hija de dos años no quiso el cubrebocas

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se viralizó el video de la denuncia de una familia que fue desalojada de un vuelo debido a que una niña de dos años no se quiso poner el cubrebocas.

En redes sociales Eliz Orban, denunció la forma en que fueron desalojados de un vuelo de United Airlines de Colorado a Nueva Jersey.

Su hija de dos años Edeline, se negó a usar mascarilla, y es que cuando intentaron colocársela lloraba y se la quitaba.

Por eso, un agente de la aerolínea les pidió que se retiraran del vuelo, a pesar de que en todo momento los padres intentaron ponerle el cubrebocas.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020