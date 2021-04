[VIDEO] Denuncian a un famoso adiestrador de mascotas por patear a un perro

ITALIA.- Un conocido entrenador de mascotas es captado en video mientras patea a un perro.

El hombre en cuestión se trata de Claudio Mangini, famoso en Italia por adiestrar a caninos.

En el video se puede apreciar como en medio de una clase el hombre patea a un perro de raza lobo checoslovaco en la zona del abdomen.

El perro al sentir el golpe retrocede con su cabeza baja mientras emite sonidos de sufrimiento.

El entrenador lo persigue mientras le va gritando que se recueste; luego de unos metros el can se sienta en el pasto por la indicación del entrenador.

Pronto la grabación se viralizó por las redes sociales; los usuarios mostraron su enojo e indignación por el maltrato físico y psicológico del animal.

Por su parte, Michella Vittoria Brambilla, diputada italiana, comunicó que se tomarán acciones legales en la defensa de los derechos de los animales.

“Queridos amigos, junto a otras asociaciones fundadoras de nuestra Federación Italiana de Asociaciones de los Derechos de los animales y el Medio ambiente, he denunciado a Claudio Mangini, persona que ha pateado y maltratado psicológicamente a un perro lobo checoslovaco.”

Autoridades mencionaron que no es la primera vez que ocurre esto ya que anteriormente se habían tomado medidas legales en contra del entrenador por el mismo hecho.

Pese al suceso, Magnini se justificó en un enlace en vivo de su Facebook diciendo que la patada fue parte de un método de adiestramiento ya que sin ésta el perro pudo haber herido o matado a otros canes e incluso a él mismo.

Questo mezzo uomo si chiama Claudio Mangini. Si spaccia per educatore cinofilo e dice di collaborare anche per cinema e televisione. Questo mezzo uomo deve essere fermato, denunciato e punito severamente.

Se fate una ricerca su google trovate anche che fa servizi per la RAI. pic.twitter.com/A7weTM4Wtd

