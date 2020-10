[VIDEO] Cura reclama a los fieles por falta de limosnas: “Sé quién da y quién no da”

ESPAÑA.- Un cura comenzó a reclamarle a los fieles por no dar suficiente limosnas, les comentó que él sabía quién daba y quién no.

Esto sucedió durante un sermón en una iglesia en España, donde el sacerdote les reclamaba por que la capilla estaba en reparación y los fieles no aportaban lo suficiente.

Se dio a conocer el sermón, por medio de un video publicado en redes sociales, donde cientos de usuarios se impresionaban con las palabras del cura.

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar, se ve que eso no os importa”, comentó el sacerdote sobre las reparaciones de la iglesia.