[VIDEO] Critican a AMLO por equivocarse con el nombre de Kamala Harris

CIUDAD DE MÉXICO.- Se viralizó en redes el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, pues en lugar de Kamala dijo “kabala”, asimismo, se expresó hacia ella como presidente y no vicepresidenta.

Asimismo, usuarios de Twitter, criticaron que AMLO no portara cubrebocas mientras que Harris sí lo llevaba lo cual desató las reacciones de la oposición al mandatario.

El exsecretario de Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, tuiteó lo siguiente:

“¡Todo mal aquí! De entrada, llamarla por su nombre y no ‘Señora Vicepresidente’. Luego, cagarla al pronunciar su nombre ‘Kabala’ (en lugar de Kamala). Y, para terminar, sin cubrebocas. Repito: este señor no me representa”, escribió el exsenador y exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), al que renunció en 2018 para apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).