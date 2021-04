[VIDEO] Captan un tornado marino en las cosas de Florida

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue testigo de un fenómeno natural: un tornado que se formó en las aguas del golfo de México en la región de Florida.

El tornado había seguido su ciclo hasta que tocó tierra; el momento fue captado en video donde se pudo observar imágenes que han impactado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cerca de las 10 de la mañana en la región de Panamá Beach. En medio de la tormenta se formó la enorme columna de agua que llegó a la playa en cuestión de segundos.

Ankur Singh, un profesor del Instituto Tecnológico de Georgia se percató de la tromba marina. Fue entonces que decidió grabar un video que posteriormente compartió en Twitter.

La manga marina no causó daños graves, pero el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee extendió una alerta a los residentes durante el fin de semana. Esto debido a la posibilidad de intensas tormentas y vientos fuertes.

Watched our first #tornado 🌪 in the Gulf of Mexico that just crossed the Florida Panhandle – Panama City Beach!! @weatherchannel @Dr_SSuri 1/2 pic.twitter.com/JuvEJ4bh8G

— Ankur Singh (@Dr_ASingh) April 10, 2021