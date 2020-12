[VIDEO] Captan persecución donde apuñalan a un adolescente

REINO UNIDO.- Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo de jóvenes perseguían a un menor de 15 años.

Esto sucedió en Coventry, Gran Bretaña, y según informes el adolescente era Babacar Diagne murió tras recibir 18 puñaladas.

El adolescente fue perseguido por dos jóvenes en bicicleta, quienes buscaban atacarlo con un objeto punzo cortante.

En el video se puede ver como el adolescente se encuentra huyendo de sus atacantes, quienes según la policía no conocían a la víctima.

#BREAKING: Our detectives spent 100s of hours trawling CCTV to plot the movement of Babacar’s killers.

It was dark, some of the footage was grainy.

But they analysed video in huge detail, even noting the position of bike reflectors, to show it was the same group in each clip. pic.twitter.com/NGJW6sBmRx

— West Midlands Police (@WMPolice) December 14, 2020