[VIDEO] Cae rayo en una palmera en un día soleado

ESTADOS UNIDOS. – En el estado de Florida, un rayo cayó sobre una palmera; sin embargo, el día estaba soleado y no había lluvia.

En un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que se escucha un sonido de explosión proveniente del cielo.

Al mismo tiempo se pudo ver como un rayo impactó contra una palmera que se encuentra en el jardín de una casa.

#Lightningstrikes

storm was 8 miles away from this home in Lutz

Video: Jonathan Moore via @PaulFox13

💯⚡️🌴#nature #lightning #storm #ifb #StormHour #Weather #FridayMotivation pic.twitter.com/4G5IKZlvnG

— 💯 Viral Lightning⚡️© (@LightningsViral) August 14, 2020