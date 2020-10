[VIDEO] Cae 30 metros de altura de juego mecánico

AUSTRALIA.- Una joven cayó de una altura de 30 metros luego de resbalar en un juego mecánico debido a desperfectos durante sus operaciones.

Esto sucedió en un parque de diversiones llamado Cairns Showfest en Queensland, Australia.

La joven de 25 años cayó en un juego llamado ‘Hangover’ de dos cabinas, que gira en 360 grados.

Esto luego de que en una de las vueltas la joven comenzó a resbalarse de su asiento, donde finalmente se deslizó cayendo desde unos 30 metros de alto mientras el juego aún estaba en funcionamiento.

