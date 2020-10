[VIDEO] Bajan de avión a una mujer por no usar cubrebocas y toserle a los pasajeros

IRLANDA.- Una mujer fue bajada de un avión, luego de discutir con el personal ya que no quería usar cubrebocas.

Esto sucedió en un vuelo de Belfast hacia Edumburgo, donde la mujer se negaba a usar cubrebocas durante el recorrido.

Sin embargo, por las normas sanitarias, es obligatorio el uso de este para evitar la propagación del virus.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020