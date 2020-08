[VIDEO] Abuelito en Perú llora en la calle al revelar que sus hijos le exigen la herencia

PERÚ.- Un abuelito de 78 años, llora en la calle luego de contar que sus hijos le exigen una cuantiosa herencia.

El hombre de nombre Segundino Castro se dedica a vender huevos en Huamachuco, Perú, para poder sobrevivir. Comenta que se siente presionado por sus hijos que le reclaman una herencia cuando apenas gana dinero para tener comida día con día.

El abuelito narró su historia sentando en la banqueta envuelto en un mar de llanto y visiblemente desesperado.

Fue una reportera la que se acercó al señor para preguntarle qué pasaba y descubre que sus lágrimas son por las exigencias de sus hijos por una supuesta herencia.

Segundino le contó a la reportera que su esposa murió el pasado mes de diciembre de 2019, y como si fuera poco, el único hijo que lo cuidaba falleció en julio de este año.

Desde entonces se quedó solo y está siendo acosado por sus otros hijos.

“Son mis hijos, yo sé que tienen derecho, pero ya no aguanto más. Yo sé que tienen derecho, pero ya no aguanto más. Yo les he dicho que les voy a dar, pero que al menos pase este año por la pandemia, explicó.