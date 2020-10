Viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a su novio virtual y la dejó plantada

ESTADOS UNIDOS.- Una joven conoció a un chico en una aplicación de citas y se hicieron novios, para conocerse la mujer viajó más de 2 mil kilómetros, pero al llegar, el hombre la bloqueó de sus redes sociales y no acudió a la cita.

Jasmine Triggs relató en un hilo de Twitter el largo viaje que realizó para conocer a su novio, de nombre Jamal, con quien tenía un año de relación; y el cómo terminó su historia; de inmediato se volvió viral.

Al llegar al aeropuerto, Jasmine se dio cuenta de que Jamal no estaba en el lugar y que ya la había bloqueado de sus redes sociales, incluyendo Facebook, WhatsApp e Instagram.

La historia se convirtió en tragedia ya que la joven no contaba con mucho dinero porque su novio le prometió que llegando a la ciudad él le pagaría todos los gastos.

So a guy flew me to 1,500 miles away just to block me and leave me at the airport 😃😃😃

