Al momento ninguna de las cuentes oficiales de la red social y del servicio de mensajería ha reportado la causa de la falla.

De acuerdo con el sitio Down Detector el número de reportes para WhatsApp ha escalado drásticamente en los últimos 20 minutos a más de 16 mil 520 reportes.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 1:34 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) March 19, 2021