Una moneda de 20 centavos se cotiza en más de 2 mil pesos, descubre el porqué

En todos los países, incluido México, existen diversas monedas que, independientemente de su valor nominal, éstas adquieren valor superior por alguna particularidad en su diseño, por su antigüedad o por un evento que esté relacionado con ella.

En el mercado de las monedas, se encuentran algunos casos curiosos en los que, algunas de éstas, tienen un valor mucho más alto al que originalmente tuvieron; este suceso es estudiado por quienes se dedican a la numismática y coleccionan estos raros ejemplares. En México existe el caso particular de una moneda de 20 centavos.

No es una moneda común y corriente, ésta fue emitida en 1973 y se considera una de las mejor valuadas en México; su precio supera la cifra de los dos mil pesos y tan solo en Mercado Libre se ha cotizado en 2 mil 274 pesos mexicanos.

Las monedas y sus categorías

Dentro del mercado mexicano, las diferentes monedas pertenecen a cuatro categorías o familias diferentes; AA, A, B y C. Las pertenecientes a las primeras tres categorías, no tienen un valor fijo actualmente ya que su producción se ha detenido; por otro lado, las C son las que siguen circulando de manera cotidiana.

Los precios asignados a las monedas que están dentro de las primeras tres familias son variados y éstos los definen coleccionistas o vendedores; el precio depende de sus cualidades o características.

Por eso es que se pueden encontrar monedas cuyo precio va desde 1 centavo hasta los 5 mil pesos en el mundo de la numismática; así que, si se cuenta con alguna moneda antigua, consérvela, ésta podría llegar a alcanzar un valor diferente y superior al que originalmente tuvo.