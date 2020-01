Un sordo demanda a una web porno por no subtitular sus vídeos

ESTADOS UNIDOS.- Yaroslav Suris es una persona sorda que ha demandado a una web porno porque no subtitula sus vídeos.

Él denunciante acusa que la página esta infringiendo la ley federal sobre personas con discapacidad que se instituyó en 1990 en Estados Unidos.

Ya que las personas sordas como él, no comprenden las conversaciones, ni el contexto de los videos porno; es por eso ha presentado una demanda la web por no poner los subtítulos y no ser inclusiva.