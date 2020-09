Un repartidor de 89 años recibe una propina de 12 mil dólares

ESTADOS UNIDOS.- En la red social TikTok, se dio a conocer la historia de Delin Newey, un jubilado estadounidense que recibió una “propina” de algunos usuarios de esta plataforma.

El hecho ocurrió en Utah, Estados Unidos. El hombre de 89 años sigue trabajando como lo ha hecho toda su vida, actualmente trabaja 30 horas a la semana repartiendo pizzas.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020