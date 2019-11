Un juez sostiene a el hijo de su empleada mientras hace el juramento en su cargo

ESTADOS UNIDOS.- Se ha viralizado un tierno momento en el que, lejos de ser solemne, enterneció a los internautas por el contraste del hecho. En un video se aprecia a un juez de la Corte de Apelaciones de Tennessee, Richard Dinkins, sosteniendo a un pequeño mientras la madre del bebé hace su juramento como abogada.

El video es breve, pero suficiente para ver la reacción emotiva de la madre al ver al juez sosteniendo en brazos a su bebé. Juliana Lamar, ha trabajado durante muchos años con el juez y asegura que siempre ha sido un gran apoyo, incluso cuando cursaba la carrera y se enteró que estaba embarazada.

Ya había trabajado como secretaria en el juzgado de Richard Dinkins. La abogada recién licenciada cuenta que cuando estuvo a punto de dar a luz, el juez le dijo que “estaba muy orgulloso de ella” y que sabía “que haría grandes cosas, incluso con un bebé a cuestas”.

Y’all. Judge Dinkins of the Tennessee Court of Appeals swore in my law school colleague with her baby on his hip, and I’ve honestly never loved him more. pic.twitter.com/kn0L5DakHO

— Sarah Martin (@sarahfor5) 9 de noviembre de 2019