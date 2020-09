Un hombre usa como cubrebocas a una serpiente para subirse al autobús

INGLATERRA.- Pasajeros de un autobús de Mánchester, se sorprendieron al ver a un hombre que subió con una serpiente en el cuello, para cubrirse en lugar de usar cubebocas.

El sitio Manchester Evening News informpo que durante el viaje, los pasajerons quedaron asombrados cuando el hombre se quitó la serpiente del cuello. El animal se enroscó alrededor del pasamanos, mientras algunos fotografiaban el hecho.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020