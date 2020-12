Un hombre se aferra a un bote volcado en Florida; llevaba 24 horas perdido

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de 62 años, fue encontrado aferrado a su bote volcado frente a las costas de Florida. Había sido reportado como extraviado 24 horas antes.

De acuerdo a la Guardia Costera de Estados Unidos, la tripulación del buque portacontenedores Ángeles, encontró al hombre el domingo pasado.

El sujeto fue identificado como Stuar Bee, y fue rescatado cerca de las 11:00 de la mañana a 86 millas de Cabo Cañaveral.

Bee se había aferrado a la proa de su embarcación volcada en la espera de ser rescatado por algún barco que pasara por la zona.

La guardia había estado buscando a Bee desde que fue reportado como extraviado el sábado por la mañana.

Incluso la tripulación de un avión con base en Clearwater, lo buscó durante la madrugada del domingo.

El hombre zarpó el viernes por la tarde desde Cape Marina. La persona que denunció su desaparición dijo que se había preocupado porque nunca pasaba tanto tiempo en el mar.

La Guardia Costera hizo una publicación en la que muestra al hombre nadando hacia un salvavidas lejos de su barco que se hundía.

#MustSee: Stuart Bee is recovered by the 225-foot motor vessel, #Angeles. The crew spotted the man clinging to the bow of the vessel and took him aboard and will transport him to shore. #BREAKING

Photo credit: crew member aboard the m/v Angeles. pic.twitter.com/1MSKcVRYG5

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 30, 2020