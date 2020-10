Un hombre ahorca a su perro y se justifica: “Mordió a mi hijo”

ARGENTINA.- En una comunidad de Argentina, un hombre denunció a sus vecinos luego de darse cuenta que había ahorcado a su perro en el patio trasero.

Los vecinos se dieron cuenta que el cuerpo sin vida de la mascota aún estaba colgado de un árbol al interior del domicilio por lo que llamaron a las autoridades-

Por este delito el hombre, identificado como Iván, podría pasar 15 días en prisión acusado de maltrato animal.

La noticia se dio a conocer a nivel nacional ya que el implicado fue entrevistado para un programa de televisión.

En el programa “Nosotros a la mañana”, Iván aseguraba no saber lo que pasó; sin embargo, ante la insistencia del reportero decidió confesar.

“El perro mordió a mi nene y casi me lo mata. No me acuerdo lo que le pasó al perro. Yo recuerdo que lo até en el fondo”, señaló.